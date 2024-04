Asllani: «Per me questo scudetto vale doppio! Da piccolo una cosa»

Asllani al settimo cielo per la vittoria del suo primo scudetto in carriera con la maglia dell’Inter. L’albanese ricorda la sua fede interista.

DOPPIA GIOIA − Come il suo dirigente Antonello, anche Kristjan Asllani ha parlato a Sport Mediaset rivelando la sua gioia straordinaria per la gioia di questo scudetto numero venti. L’albanese non dimentica la sua fede per questi colori e afferma: «Vale doppio questo scudetto per me perché sono tifoso dell’Inter. Se me l’avessero detto da piccolo non ci avrei mai creduto». Il centrocampista ex Empoli, rispetto allo scorso anno, ha giocato molto di più diventando il primo rincalzo per Hakan Calhanoglu e sostituendo alla grande quando il turco è dovuto mancare per qualche assenza.