Zazzaroni, sicuro?: «Scudetto Inter meno coinvolgente. Col Napoli divertito di più»

Ivan Zazzaroni non si sente particolarmente coinvolto dalla vittoria dello scudetto dell’Inter, a differenza di quello del Napoli lo scorso anno. Il giornalista prova a spiegare la differenza, mentre a Milano sono riuniti 300.000 tifosi per festeggiare la seconda stella.

DIVERTIMENTO – Con cinque giornate d’anticipo l’Inter guadagna lo scudetto della seconda stella in casa del Milan, vincendo il sesto derby consecutivo. Eppure Ivan Zazzaroni non è abbastanza divertito dal finale di stagione. Perché? Il giornalista prova a spiegarlo nello studio di Pressing: «Inzaghi il più amato dai tifosi dell’Inter? Sì ma oggi! Ha fatto benissimo, sono contento soprattutto per lui. Per il resto mi sono divertito di più lo scorso anno quando lo scudetto lo ha vinto il Napoli. È giusto che gli interisti festeggino perché il calcio dà questo tipo di emozioni e ti permette di vivere questi momenti, magari anche in stagioni non particolarmente fortunate non calcisticamente parlando. Però lo scorso anno mi è sembrato più forte, più potente, più coinvolgente. All’Inter mancava da tre anni e al Napoli da 33? Esattamente!».

Zazzaroni e le sensazioni sulla prossima stagione dell’Inter

STABILITÀ – Ivan Zazzaroni continua il proprio intervento pensando anche alla prossima stagione nerazzurra: «L’anno prossimo? Il Napoli cambia guida, il Milan cambia guida, la Juventus cambia guida. A questo punto per l’Inter è più facile avere una stabilità e proseguire da questo punto di vista. Gli altri devono ricreare tutto».