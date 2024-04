Inter campione d’Italia: quanto vale la rosa? Gap assoluto in Serie A

L’Inter ha festeggiato nella giornata di ieri il suo ventesimo scudetto con tanto di parata per tutta Milano. I nerazzurri, che hanno raggiunto la matematica lunedì scorso al derby, hanno aumentato il proprio valore di mercato. Il gap con il resto della Serie A è evidente sulla rosa.

I CAMPIONI D’ITALIA − Ma quanto vale adesso la rosa dell’Inter campione d’Italia? La risposta ce l’ha da il portale Transfermarkt: ovvero 622, 35 milioni di euro. Basti pensare che il Milan ha un valore di 533, 45 milioni, il Napoli sul terzo gradino del podio a 513, 15. Mentre la Juventus ha la quarta rosa come valore economico: 490, 20 milioni di euro. I campioni d’Italia hanno aumentato notevolmente il loro valore, grazie ad una stagione a dir poco stupenda e leggendaria, che ha ridato all’Inter lo scettro di squadra più forte della Serie A e la storica seconda stella. Un successo di gruppo, di squadra da allargare ovviamente anche al resto della società: i vari Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno sbagliato un colpo la scorsa estate. Anzi, hanno rivenduto a suon di milioni (Onana e Brozovic in primis), comprando nuovamente a zero. Thuram il fiore all’occhiello. Un altro super giocatore che si aggiunge agli altri parametri zero dell’Inter: Calhanoglu, Mkhitaryan, de Vrij e così via.

La rosa dell’Inter campione d’Italia: ma quanto vale in Serie A?

CAMBI − La scorsa estate, l’Inter ha cambiato ben 12 giocatori, lasciando andare stelle del calibro di Lukaku, Skriniar, Dzeko, Brozovic e Onana. Al contempo, Marotta e Ausilio hanno rinforzato la squadra con pedine più giovani e anche di esperienza: da Thuram a Pavard, passando per Sommer, Frattesi, Sanchez, Arnautovic, Buchanan, Klaassen, Carlos Augusto, Di Gennaro, Bisseck. Giocatori, che hanno alzato la qualità della squadra incasellandosi perfettamente nel sistema tattico di Simone Inzaghi. Ieri, la grande e meritata festa tra le vie di Milano.

AUMENTO DI VALORE − Ben 21 giocatori su 25, in questa stagione, hanno alzato il loro valore di mercato. A dimostrazione di come le scelte della dirigenza sono state azzeccatissime e di come il lavoro di Simone Inzaghi abbia portato ampiamente i suoi frutti. Di seguito il valore di mercato attuale di ogni giocatore e tra parentesi quanto sono costati al club nel momento dell’acquisizione del cartellino:

Il valore della rosa dell’Inter campione d’Italia: cartellino prima e dopo

PORTA E DIFESA − Yann Sommer – valore di mercato: 5 milioni di euro; (prezzo di acquisto: 6,75 milioni di euro); Emil Audero – 6 milioni (prestito con diritto a 6,5 milioni); Raffaele Di Gennaro – 0.35 mln (titolo gratuito); Alessandro Bastoni – 70 milioni (31,1 milioni); Stefan De Vrij – 8 milioni (titolo gratuito); Francesco Acerbi – 4 milioni (4 milioni); Federico Dimarco – 50 milioni (5 milioni per il controriscatto dal Sion); Matteo Darmian – 4 milioni (3,3 milioni); Denzel Dumfries – 27 milioni (14,25 milioni); Benjamin Pavard – 50 milioni (30 milioni); Yann Bisseck – 15 milioni (7 milioni).

CENTROCAMPO − Juan Cuadrado – 1,5 milioni (titolo gratuito); Tajon Buchanan – 8 milioni (7 milioni); Carlos Augusto – 20 milioni (14 milioni); Stefano Sensi – 4 milioni (25 milioni); Nicolò Barella – 75 milioni (32,5 milioni); Henrik Mkhitaryan – 6 milioni (titolo gratuito); Hakan Calhanoglu – 40 milioni (titolo gratuito); Davide Frattesi – 30 milioni (27 milioni); Kristjan Asllani – 16 milioni (10 milioni); Davy Klaassen – 5 milioni (titolo gratuito).

ATTACCO − Lautaro Martinez – 110 milioni (25 milioni); Marcus Thuram – 60 milioni (titolo gratuito); Marko Arnautovic – 5 milioni (10 milioni); Alexis Sanchez – 2,5 milioni (titolo gratuito).