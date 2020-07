Lukaku pronto per Roma-Inter? Conte alle prese con una “complicazione”

Lukaku sta smaltendo il dolore all’adduttore avvertito nella sfida contro il Verona. Conte con la SPAL ha preferito risparmiare il belga, anche e soprattutto in vista della sfida di domenica all’Olimpico contro la Roma. Il numero 9 nerazzurro, che quasi certamente tornerà a disposizione, mette in crisi Conte

RITORNO – Romelu Lukaku è l’uomo al quale Antonio Conte non rinuncia mai, se non per motivi strettamente necessari, come il dolore all’adduttore avvertito con il Verona che lo ha tenuto fuori sia con il Torino che con la SPAL. Il belga, per la sfida di domenica con la Roma, tornerà quasi certamente a disposizione del tecnico. Va da sé che le scelte in attacco si faranno complicate per Conte, nel senso più positivo del termine, s’intende.

CHANCE – L’Inter con i 3 punti conquistati ieri sul campo della SPAL ha consolidato il secondo posto in solitaria, portandosi inoltre a -6 dalla Juventus capolista a cinque giornate dalla fine del campionato. Le chance scudetto sono alquanto deboli, è bene sottolinearlo, ma un allenatore con la grinta e la mentalità vincente di Conte starà già pensando di poter mettere pressione ai bianconeri. Come? Sicuramente non rinunciando a Lukaku.

COMPLICAZIONE – Dando dunque per certa la sua presenza dal 1′ contro la Roma, sorge spontanea la domanda su chi andrà ad affiancarlo. Lautaro Martinez rimane il favorito, ma è difficile tenere in panchina questo Alexis Sanchez. Il cileno è in gran forma, è il protagonista indiscusso delle ultime due vittorie dell’Inter e si sta rivelando un’arma in più. Non è dunque da escludere che possa essere lui la spalla di Lukaku all’Olimpico. Di sicuro per Conte questa è una piacevole “complicazione”.