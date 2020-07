FOTO – Lautaro Martinez dopo SPAL-Inter: un urlo che fa piacere ai tifosi

Lautaro Martinez sta piano piano tornando ai livelli della prima parte di stagione. Il numero 10 dell’Inter su Instagram celebra la vittoria sulla SPAL a modo suo e con un urlo che ai tifosi fa sempre piacere

URLO – Lautaro Martinez vuole tornare protagonista in casa Inter. Tantissima la voglia dell’argentino di far bene e rendersi utile in questo rush finale. Il numero 10 nerazzurro su Instagram celebra la vittoria sulla SPAL con un urlo sempre gradito ai tifosi: “Forza Inter”.