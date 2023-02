FOTO – Lukaku dopo Inter-Porto fa parlare le immagini: trionfo e gruppo!

Lukaku dopo il gol all’Udinese in campionato si ripete in Champions League con il Porto mettendo a segno la rete decisiva per il trionfo dell’Inter da subentrato. Oggi l’attaccante belga su Instagram celebra la vittoria e il gruppo

IN RIPRESA – Romelu Lukaku è decisamente in ripresa (vedi articolo). Dopo la buona prova contro l’Udinese, il belga entra e segna nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, regalando la vittoria all’Inter e a Simone Inzaghi. All’indomani del match, Lukaku su Instagram celebra il trionfo e la forza del gruppo. Senza aggiungere niente, bastano le immagini per capire il suo stato d’animo: un nuovo Lukaku è pronto a spingere l’Inter.

Questo l’abbraccio pubblicato dall’ex Chelsea.