Paventi: «Lukaku, notata una cosa oggi ad Appiano! Per Bologna-Inter…»

Lukaku è tornato al gol anche in Champions League dopo il rigore messo a segno contro l’Udinese in campionato. Andrea Paventi, intervenuto nel corso del notiziario di Sky Sport, parla di questo nuovo inizio per il belga che adesso mette nel mirino il match di domenica con il Bologna

AL VIA NUOVA STAGIONE – Romelu Lukaku è tornato a far gol anche in Champions League dopo la breve apparizione con il Viktoria Plzen. Il numero 90 dell’Inter nel giro di 4 giorni ha dato inizio ad una nuova stagione, come sottolinea Andrea Paventi: «Nel giro di 4 giorni si è ripreso e quindi inizia una nuova stagione per Lukaku, con una maggiore dose di fiducia. Lo abbiamo anche visto oggi all’uscita da Appiano Gentile, la fisionomica cambia quando le cose iniziano ad andare bene. Il suo gol conta molto perché consente all’Inter di avere due risultati su tre a Porto. Giocatore assolutamente in ripresa».

SENSAZIONI – Paventi si proietta poi alla sfida di domenica alle 12.30 contro il Bologna allo stadio Dall’Ara: «Bologna-Inter? Ci sono ottime possibilità domenica alle 12.30 di rivedere Lukaku e anche la Lu-La. Chiaro, è la sensazione del giovedì: gli allenamenti importanti saranno quelli di domani e sabato».