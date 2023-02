Repice: «Inter, sarà una battaglia! Porto fa innervosire, squadra cattiva»

Francesco Repice, che ha commentato la gara tra Inter e Porto in radio, il giorno dopo attraverso il suo canale YouTube ha commentato la sfida rinviando tutto a quella di ritorno in Portogallo.

NON FACILE – Repice esulta per la vittoria dell’Inter in quanto italiana impegnata in Champions League, ma rimanda tutto alla sfida di ritorno: «La partita di ritorno sarà una vera battaglia. Il Porto è una squadra forte, molto esperta e cattiva che ti fa innervosire e non ti fa giocare bene. Ci vorrà la miglior Inter, però attenzione: arrivati ai quarti di finali può accedere di tutto. L’Inter di Inzaghi può trovare entusiasmo andando avanti nel proprio cammino. Ma è anche una squadra a nervi tesi, prima Lukaku e Barella che ieri sera si sono riappacificati. La lite plateale tra Dzeko e Onana. Però altrettanta attenzione. Questi nervi stanno in qualche modo creando all’Inter quel clima che porta avanti in campionato e coppa».