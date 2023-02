Bologna-Inter, Thiago Motta presenta la sfida in conferenza: data e ora

Bologna-Inter è il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio “Renato Dall’Ara”, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta svolgerà domani, venerdì, un allenamento a porte chiuse mentre il tecnico rossoblù presenterà la sfida in conferenza stampa. Di seguito tutte le info

ALLENAMENTO E CONFERENZA – Bologna-Inter è il Lunch Match della ventiquattresima giornata di Serie A che si giocherà allo stadio “Renato Dall’Ara” (vedi ultime). La squadra rossoblù domani (venerdì), dunque a due giorni dalla partita, svolgerà una seduta di allenamento a porte chiuse. Thiago Motta invece presenterà la sfida contro la sua ex squadra sempre domani alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.