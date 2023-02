Pistocchi: «Inter-Porto, tre osservazioni. Due giocatori imprescindibili»

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Porto nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso tre personali considerazioni

ANALISI POSTPARTITA – Maurizio Pistocchi ha analizzato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale la sfida vinta ieri dall’Inter contro il Porto: «Tre osservazioni dopo la partita. Uno, le condizioni del prato di San Siro sono indecenti e inadeguate per una grande manifestazione. Due, anche ma non solo per questo la qualità del gioco espressa è stata di basso livello. Tre, l’Inter non può fare a meno di Brozovic e Lukaku».