FOTO – Lukaku carico in allenamento, che voglia di Inter e di Serie A!

Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare a giocare per l’Inter e lo ha dimostrato soprattutto nella recente intervista rilasciata a Sky Sport (vedi QUI). Il club attraverso una foto pubblicata questa mattina ha mostrato tutta la sua carica in allenamento.

GRANDE VOGLIA – Romelu Lukaku dopo l’infortunio è tornato a disposizione dell’Inter e non vede l’ora di tornare a giocare per dimostrare di meritare la conferma anche in vista della prossima stagione. La sua carica in allenamento lo dimostra. Di seguito la foto pubblicata dall’Inter attraverso i profilo social.

Fonte: Canale Twitter [Inter]