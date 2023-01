Lukaku: «Inter sta bene, abbiamo tanta voglia! Il mio ritorno? Al Chelsea…»

Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista a Matteo Barzaghi (qui un estratto).Queste le sue parole trasmesse da Sky Sport 24

MOMENTO – Lukaku parla del suo momento di forma attuale: «Sto molto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro con squadra, Mister e preparatori. La squadra sta bene, abbiamo tanta voglia, anche io personalmente. Dobbiamo prepararci bene per la partita col Napoli e per il resto della stagione. Inter? Sono contento di essere tornato! Adesso voglio non troppo palare, voglio fare i fatti. Sto lavorando veramente forte con i giocatori e l’allenatore. Devo rispondere in campo».

MERCATO – Lukaku parla della trattativa che lo ha riportato dal Chelsea all’Inter: «Quando ero in Nazionale, qualche giorno prima ho parlato con il nuovo proprietario del Chelsea in cui gli ho detto tutta la verità su quella che era la mia relazione con l’allenatore in quel momento lì. Ho deciso di tornare all’Inter, ne avevo l’opportunità e lui ha aperto la porta per me. Ho parlato con la società e poi le cose sono andate veloci. Per due settimane abbiamo parlato molto e poi ho lasciato i dettagli al mio avvocato. L’arrivo? Ero stanco però contento e soddisfatto. Ero nervoso però alla fine io devo fare di tutto per aiutare questa squadra, perché l’Inter mi ha dato l’opportunità di cui avevo bisogno nella mia carriera. Adesso siamo insieme, voglio fare buone cose con questa squadra».

MUSICA – Lukaku parla del suo rapporto con Jay-Z, noto rapper statunitense: «Lui era la prima persona che mi ha chiamato dopo la partita dell’Atalanta contro il Sassuolo. Abbiamo passato delle giornate insieme a New York. Anche lui mi ha spinto a tornare all’Inter. Gli interessa il calcio e guarda tantissime partite dell’Inter».