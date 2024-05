Thuram: «Sono felice. Gol col Milan? Non l’ho fatto apposta»

Marcus Thuram è presente al Premio Gentleman ed è salito sul palco per ricevere un riconoscimento. Il giocatore dell’Inter ha rilasciato un breve commento, trasmettendo come sempre la sua simpatia.

BATTUTE E NON – 13 gol e 7 assist in Serie A al suo primo anno con la maglia dell’Inter. Non male per un esordiente in questo campionato. Marcus Thuram è stato uno dei simboli della stagione della seconda stella e ha segnato forse uno dei gol più importanti. Quello con il Milan nella sera del 22 aprile rimarrà per sempre nella mente dei tifosi nerazzurri. Il calciatore ha commentato brevemente al Premio Gentlemen: «Mi sono trovato molto bene con l’Inter e con i miei compagni, sono felice per la stagione che ho fatto. Il gol contro il Milan? Non l’ho fatto apposta».