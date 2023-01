Nosotti: «Inter da capire alla ripresa! Curioso della coppia Lukaku-Dzeko»

Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la ripresa del campionato e la sfida tra Inter e Napoli facendo riferimento alla coppia formata da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

SITUAZIONE ALLA RIPRESA – Nosotti è curioso di vedere l’Inter alla ripresa, impegnata subito contro il Napoli: «Mi aspetto di capire a che punto è l’Inter: da una parte l’evoluzione del 3-5-2 e del modo di stare in campo degli uomini di Simone Inzaghi. Sono curioso di vedere come sta Romelu Lukaku e insieme Edin Dzeko. Mi aspetto che l’Inter dia un’accelerata sul piano della tecnica, perché dal punto di vista fisico e di rendimento ha tutto. Curiosità su come stanno fisicamente i giocatori».