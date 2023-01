Thuram, un club su tutti in Premier League lo vuole! E in Germania non fanno sconti

Marcus Thuram è sempre un obiettivo dell’Inter, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail, un club su tutti ha intenzione di acquistarlo già a gennaio. Inoltre, il Borussia Monchengladbach non farà sconti.

INTERESSE INGLESE – Su Marcus Thuram ci sono ormai tanti club, forse troppi. Dopo l’Inter – che in realtà lo segue da più tempo di tutti -, anche Newcastle, Manchester United e più defilato il Bayern Monaco. Proprio i “Red Devils”, vorrebbero assicurarsi già a gennaio l’attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Il club tedesco, inoltre, non è disposto a fare sconti: la base d’asta è di 15 milioni di euro. Cifra che al momento l’Inter non può sostenere: prima bisogna cedere. Come se non bastasse, la volontà del francese sarebbe quella di provare a giocare proprio in Premier League.

Fonte: Daily Mail