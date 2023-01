FOTO – L’Inter Women festeggia, quarti di finale di Coppa Italia raggiunti

L’Inter Women ha ottenuto questo pomeriggio un pareggio contro il Parma e ha guadagnato così il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Il club nerazzurro ha pubblicato su Facebook questa foto della squadra.

FESTA – L’Inter Women non delude, ottiene un pareggio contro il Parma in trasferta e guadagna il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Il club nerazzurro ha pubblicato su Facebook la foto della squadra in festa negli spogliatoi.