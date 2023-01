Parma, si avvicina la gara contro l’Inter: oggi altro allenamento

Prosegue la preparazione del Parma in vista della gara contro l’Inter di martedì sera, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Allenamento mattutino oggi per la squadra di Fabio Pecchia

PREPARAZIONE – Prosegue la preparazione del Parma in vista della partita di martedì sera a San Siro contro l’Inter, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Fabio Pecchia è scesa in campo nella mattina di oggi dove ha svolto attivazione generale, lavoro sulle palle inattive, esercitazioni tattiche e – per concludere – una partita a campo ridotto. Domani in programma un’altra sessione di allenamento sempre al mattino.