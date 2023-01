Adani: «Inter, errori che la Juventus non fa. Lukaku necessario»

È tempo di analisi nel giorno dopo il pareggio per 2-2 tra Monza e Inter. A 90esimo Minuto, Lele Adani ha fatto il punto sugli errori difensivi dei nerazzurri che hanno portato al risultato finale. Ma anche sulle condizioni di Romelu Lukaku, considerato fondamentale per le sorti della squadra.

PASSIVITÀ ED ERRORI – Lele Adani ha aperto la sua analisi di Monza-Inter con gli errori commessi, specialmente in fase difensiva, dai nerazzurri: «Queste cadute non devono esserci per una squadra che ha dimostrato di tener testa a una delle squadre che hanno fatto meglio in Europa. L’Inter non ha dominato l’incontro per meritare la vittoria, al di la dell’episodio. C’è stata troppa passività. Sul primo gol ci sono stati errori che per esempio la Juventus non sta facendo mai. Non puoi concedere questa opportunità. Sul secondo gol la squadra è schiacciata e così facendo porti il pericolo in casa e finisce che prendi gol».

FONDAMENTALE – Adani ha poi commentato le condizioni di Romelu Lukaku e di quanto sia necessario il suo recupero per l’Inter: «La prestazione peggiore da quando è all’Inter, anche calcolando i due anni con Conte. Con il Napoli invece ha avuto un atteggiamento giusto. Più di qualsiasi altro giocatore lui deve stare bene fisicamente. Ma se l’Inter vuole ambire al massimo, ha bisogno del miglior Lukaku. Per questo è necessario che vada recuperato, anche a costo di rivedere qualche partita come ieri. Lui deve giocare per trovare la condizione».