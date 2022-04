FOTO – Inter-Roma, tutto pronto nello spogliatoio interista: scelta la maglia

Inter-Roma è l’attesissima sfida della trentaquattresima giornata di Serie A, già iniziata alle ore 15.00 con Venezia-Atalanta e Torino-Spezia (vedi report). Intanto nello spogliatoio nerazzurro è tutto pronto per il fischio d’inizio: ecco quale sarà la maglia con cui scenderanno in campo gli uomini di Inzaghi (QUI le formazioni ufficiali)

MAGLIA – Inter-Roma è la sfida che andrà in scena alle ore 18.00 a San Siro. Simone Inzaghi sa di non potersi permettere alcun passo falso in questa volata scudetto super serrata con Milan e Napoli. Intanto nello spogliatoio dell’Inter è tutto pronto: Samir Handanovic e compagni oggi scenderanno in campo con la Prima Maglia, quella con i colori nerazzurri.

Ora non rimane che attendere il fischio d’inizio.