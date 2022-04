Perisic: «Voglio fare altri assist fino all’ultima partita! Ho un ruolo preferito»

Perisic sarà titolare nell’anticipo della quintultima giornata di Serie A, Inter-Roma (vedi articolo). L’esterno croato ha parlato nel prepartita su Inter TV.

IL MIGLIORE DEL MOMENTO – Ivan Perisic presenta Inter-Roma: «Mi piacciono più gli assist dei gol, cerco sempre quando posso di trovare i miei compagni dalla fascia. Alla fine l’importante è che vinca la squadra, spero di fare qualche altro assist fino all’ultima partita. Ruolo preferito? In carriera ho giocato in tante posizioni, ma mi trovo meglio come ala sinistra. Loro stanno bene, ma anche noi. Non ci sono più big match, sono tutte big e finali per noi. Dobbiamo essere concentrati ogni partita e vincerle tutte».