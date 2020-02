FOTO – Inter-Ludogorets, Biraghi e quel bacio: “Questo il mio primo amore”

In occasione di Inter-Ludogorets di ieri sera in Europa League, gioia del gol a metà per Cristiano Biraghi per via della deviazione decisiva di Terziev

STEMMA – Nonostante questo, Cristiano Biraghi ha voluto esultare per il gol del momentaneo pareggio sia ieri in campo per la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Inter-Ludogorets, che oggi su Instagram. Queste le sue parole come didascalia a corredo della foto che lo ritrae mentre bacia lo stemma dell’Inter: “Quello stemma sopra il cuore….rappresenta il primo amore“.