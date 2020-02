Inter-Rennes di Youth League, cambio data per il...

Inter-Rennes di Youth League, cambio data per il Coronavirus

Cambio di programma per Inter-Rennes di Youth League: il match dei ragazzi nerazzurri è stato spostato di una settimana per via dell’emergenza Coronavirus

YOUTH LEAGUE – Anche le squadre giovanili lombarde devono purtroppo avere a che fare con le conseguenze dell’epidemia da Coronavirus. Per questo motivo la partita di Youth League, Inter-Rennes, inizialmente prevista martedì 3 marzo alle 14, è stata spostata a martedì 10 marzo alla stessa ora. Allo stesso modo Atalanta-Lione si disputerà lo stess giorno, ma alle 13.