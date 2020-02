Sconcerti: “Juventus-Inter non si gioca per lo scudetto! Eriksen? Conte…”

Intervenuto nella rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Juventus-Inter, Christian Eriksen ed Antonio Conte

DERBY D’ITALIA – Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti in vista del big match di domenica sera, Juventus-Inter: «Juventus-Inter sarà una partita imperfetta. Chi vince dovrà aspettare il risultato della Lazio per capire la sua classifica. Questo è comunque un limite, viste le spese e le ambizioni di entrambe. Non c’è dubbio ci arrivi meglio l’Inter, la Juventus da molte settimane non trova il meglio di sé. Ha perso a Lione la sua quinta partita stagionale. Tante e inconsuete per essere ancora in inverno. Non c’è nella Juve qualcosa che indichi una soluzione. Con l’Inter sarà uno spareggio con sé stessa. Non reggerebbe l’ambiente un’altra sconfitta, a un terzo posto in campionato. I disagi sono diventati rumorosi e qualcuno a Torino non sembra nemmeno avere voglia di nasconderli. L’Inter ha una grande occasione e questo crea molte responsabilità. Non credo che Conte farà giocare Eriksen. Andrà sulla squadra cercata e trovata in questi otto mesi. Non si gioca per uno scudetto, ma per un ciclo che può finire e uno che può cominciare. Una partita alla pari e una conquista solo per i nerazzurri, ma è attesa soprattutto la risposta della Juve».