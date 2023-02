FOTO – L’Inter celebra i propri portieri citando Sanremo

Prima serata del festival di Sanremo e l’Inter, così come la nostra redazione (vedi articolo), lo celebra facendo un accostamento tra una canzone e i propri giocatori. I destinatari sono i portieri.

ACCOMUNATI – Inter protagonista nell’ultimo weekend con le vittorie della squadra maschile nel derby col Milan e di quella femminile col Sassuolo. Fra i pali sono andati André Onana nella stracittadina e Francesca Durante in Serie A Femminile, quest’ultima purtroppo fermata da un infortunio (vedi articolo). La società, via Twitter, usa la ricorrenza del festival di Sanremo per esaltare i portieri.

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Supereroi di André Onana e Francesca Durante.​ Canta Mr. Rain”, il post del club.