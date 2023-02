Zamorano: «Inter-Milan serata magica, ero allo stadio! Mi sono emozionato…»

Ivan Zamorano, intervistato dal collega Gianluca Rossi attraverso il suo canale YouTube, ha parlato del derby vinto dall’Inter con lui presente a San Siro.

SERATA MAGICA – Zamorano è tornato da qualche giorno in Italia e non ha perso occasione per tornare a San Siro in occasione di Inter-Milan: «Il derby è stata una serata magica, qui sono come a casa. L’Inter è stata molto superiore al Milan. Abbiamo sofferto tantissimo, però l’importante sono i tre punti. È un campionato strano perché guardando la differenza di punti con il Napoli, diciamo che loro hanno vinto già, ma nel calcio può succedere di tutto. È stato un campionato molto irregolare perché l’Inter prima era sotto ora e sopra, la Juventus con i problemi che ha passato. Noi dobbiamo continuare a lottare e sognare. La maglia “1+8” ancora la più venduta? Andando a San Siro mi sono emozionato perché ho visto tre o quattro ragazzi indossare quella maglia».

Fonte: Canale YouTube [Gianluca Rossi TV]