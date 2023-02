Dimarco, una certezza ma serve riposo. Gosens ora alternativa di livello

L’Inter si gode Federico Dimarco, una certezza per Simone Inzaghi ma anche un giocatore che adesso ha bisogno di rifiatare. Gli impegni sono tanti, oltre che ravvicinati. E Gosens, dal canto suo, scalpita in panchina. Il tedesco è ora quello che mancava: una sostituzione che garantisce ai nerazzurri di mantenere alta la qualità.

RIPOSO – L’Inter ha potuto, insieme a Simone Inzaghi, fare affidamento su un super Federico Dimarco. Un giocatore dal cuore nerazzurro fin da quando era bambino. La corsia di sinistra ha così messo in difficoltà qualunque squadra. Dal Milan di Stefano Pioli, specialmente in Supercoppa Italiana (dove suo è stato anche il primo gol che ha sbloccato il big match), alla Roma di José Mourinho. E non solo. Ha confermato allora di essere in crescita, di aver raggiunto quella maturità tale da poter affrontare qualsiasi tipo di sfida. Motivo questo per cui di fatto Dimarco ha giocato fino a questo momento praticamente sempre. E spesso e volentieri per 90′. È diventato quella certezza di cui Inzaghi non si è voluto privare. Ma ciò ha portato anche a una stanchezza ora evidente, come visto proprio dal derby di ritorno in campionato, sostituito dopo aver dato tutto.

Dimarco a riposo, Gosens ora è un’alternativa di livello

ALTERNATIVA – Per un Federico Dimarco bisognoso di rifiatare, però, c’è sicuramente un Robin Gosens in netta crescita (vedi focus). Inzaghi l’ha aspettato, a volte non concedendogli titolarità anche in match in cui c’erano tutte le carte in tavola per poterlo schiarare. Tutto per fargli ritrovare una condizione fisica ottimale. Quella che, volta dopo volta, il tedesco sta dimostrando di aver voglia di mettere in campo. Perché quando è stato chiamato in causa, nelle ultime partite, non ha praticamene mai sbagliato. Anzi. Ha mostrato di avere voglia, minuti nelle gambe e desiderio di trovare il gol. Unica cosa che in fin dei conti ancora gli manca. Se Dimarco non ne salterebbe neppure una, l’Inter sa di avere in ogni caso una validissima alternativa per questo 2023. Due giocatori che possono darsi il cambio permettendo di mantenere alta la qualità. Fattore indispensabile per questa seconda parte di stagione in cui non possono più essere commessi passi falsi.