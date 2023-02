Gosens sempre più convincente: un nuovo esterno per l’Inter nel 2023

Robin Gosens sta sorprendendo sempre di più nelle ultime partite e sta acquistando fiducia nelle gerarchie. Il minutaggio diventa costante, Simone Inzaghi vede nel tedesco ora una risorsa indispensabile sulla sinistra.

CONCORRENZA – Federico Dimarco è stato l’uomo copertina della prima parte di stagione nerazzurra. Ha conquistato la fascia sinistra dell’Inter e dell’Italia di Roberto Mancini, ha trovato gol e assist importanti per il percorso del suo club. Nonostante questo, dalla prima partita del 2023 c’è chi sta sorprendendo in positivo nel suo stesso ruolo: Robin Gosens. Il tedesco non è più timido, non entra più con la paura che si è vista nei mesi precedenti. Il giocatore attacca gli avversari, corre come non aveva mai fatto con la maglia dell’Inter e ritrova fiducia. Ora sta incidendo anche nei minuti che gli vengono concessi.

Gosens, una risorsa in più

INDISPENSABILE – Gosens non gioca da titolare in campionato dalla prima giornata addirittura, contro il Lecce in trasferta. Simone Inzaghi è restio rispetto ai cambiamenti, lo ha dimostrato anche nella sua prima esperienza con la Lazio e lo sta confermando in questi anni a Milano. Il tedesco non ha mai nascosto di volere un maggiore minutaggio, ma nelle ultime settimane il suo ingresso in campo nel secondo tempo è una certezza. Il tecnico piacentino concede molto spesso un minimo di 20 minuti al tedesco. Gosens ha ritrovato anche la titolarità per due volte in Coppa Italia, giocando una delle sue migliori partite con l’Inter proprio contro il suo passato, l’Atalanta. Anche con il Milan l’esterno non ha deluso (vedi pagelle), due chiusure hanno evitato pericoli per la retroguardia nerazzurra e sono state fondamentali per il corso della partita. Il giocatore classe 1994 si sta ritrovando, non ci poteva essere momento migliore di questo.