La Juventus aggancia il decimo posto: tutto facile con la Salernitana

La Juventus non ha problemi a sbarazzarsi della Salernitana nell’ultimo posticipo della ventunesima giornata di Serie A. All’Arechi i bianconeri si impongono per 0-3, torna a segnare Vlahovic con una doppietta.

LA RISALITA – La Juventus aggancia Empoli e Monza al decimo posto in classifica. Lo fa superando con pochi problemi la Salernitana all’Arechi, col punteggio di 0-3. Massimiliano Allegri lancia titolare Dusan Vlahovic e l’attaccante lo ripaga con la doppietta che apre e chiude il match, primi sui gol in Serie A dal 15 ottobre. A sbagliare per il vantaggio è un giocatore bianconero in prestito ai campani, Hans Nicolussi Caviglia, che tocca Fabio Miretti causando un rigore molto ingenuo. Dal dischetto Guillermo Ochoa intuisce la battuta di Vlahovic ma non basta: 0-1 al 26′. Proprio al 45′ palla vagante in area, difesa della Salernitana ancora molto imprecisa e Filip Kostic è il più lesto a battere in rete. Nicolò Fagioli, entrato in chiusura di primo tempo per l’infortunato Miretti, al 47′ recupera palla e manda in porta Vlahovic per il piazzato della doppietta. Partita chiusa a inizio ripresa, con la Juventus che fa accademia. Prende una traversa Angel Di Maria, con una bella conclusione dal limite. Il subentrato Moise Kean, a cinque minuti dal 90′, colpisce invece il palo.