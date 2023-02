Serie A, la classifica aggiornata dopo la 21ª giornata: l’Inter ne stacca tre

La ventunesima giornata di Serie A si è chiusa stasera con lo 0-3 della Juventus a Salerno, che complice la penalizzazione non sposta in alta classifica (vedi articolo). L’Inter in questa giornata, oltre al Milan battuto nel derby, sulle inseguitrici guadagna su Atalanta e Lazio.

SERIE A 2022-2023 – 21ª GIORNATA

Cremonese-Lecce 0-2 58′ Baschirotto, 69′ Strefezza

Roma-Empoli 2-0 2′ Ibanez, 6′ Abraham

Sassuolo-Atalanta 1-0 55′ Laurienté

Spezia-Napoli 0-3 47′ rig. Kvaratskhelia, 68′, 73′ Osimhen

Torino-Udinese 1-0 49′ Karamoh

Fiorentina-Bologna 1-2 14′ rig. Orsolini, 19′ Saponara (F), 47′ Posch

Inter-Milan 1-0 34′ Lautaro Martinez

Verona-Lazio 1-1 45′ Pedro (L), 51′ Ngonge

Monza-Sampdoria 2-2 12′, 58′ Gabbiadini (S), 32′ Petagna, 99′ rig. Pessina

Salernitana-Juventus 0-3 26’ rig., 47’ Vlahovic, 45’ Kostic

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 56

Inter 43

Roma 40

Lazio 39

Atalanta 38

Milan 38

Torino 30

Udinese 29

Bologna 29

Juventus 26 (-15)

Monza 26

Empoli 26

Fiorentina 24

Lecce 23

Sassuolo 23

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 14

Sampdoria 10

Cremonese 8

PROSSIMO TURNO

VENTITREESIMA GIORNATA SERIE A

Milan-Torino venerdì 10 febbraio ore 20.45

Empoli-Spezia sabato 11 febbraio ore 15

Lecce-Roma sabato 11 febbraio ore 18

Lazio-Atalanta sabato 11 febbraio ore 20.45

Udinese-Sassuolo domenica 12 febbraio ore 12.30

Bologna-Monza domenica 12 febbraio ore 15

Juventus-Fiorentina domenica 12 febbraio ore 18

Napoli-Cremonese domenica 12 febbraio ore 20.45

Verona-Salernitana lunedì 13 febbraio ore 18.30

Sampdoria-Inter lunedì 13 febbraio ore 20.45