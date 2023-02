FOTO – Inizia il Super Bowl e l’Inter mette in campo il suo kicker speciale

È appena iniziato il Super Bowl, la finale della NFL nonché uno degli avvenimenti principali a livello sportivo al mondo. L’Inter lo celebra a modo suo.

IL PRESCELTO – Da poco è cominciato il Super Bowl, che vede in campo per la cinquantasettesima edizione Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona). Per l’attesissima partita che assegna il titolo di campione della NFL l’Inter non prende posizione, ma partecipa lo stesso all’evento. Lo fa pubblicando un fotomontaggio di Federico Dimarco, come se stesse facendo il kicker (ossia chi batte il calcio piazzato nel football americano).

Questo il post su Twitter: Dimarco si ripeterà contro la Sampdoria?