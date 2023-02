Marchegiani: «Inter, no dubbi sul recupero Brozovic. Su Lukaku sì! Spiego»

Marchegiani, su Sky Calcio Club, parla dei recuperi all’Inter di Brozovic e Lukaku. I due domani dovrebbero giocare titolari contro la Sampdoria

DUE RECUPERI − Luca Marchegiani individua due giocatori molto importanti per l’Inter nelle prossime settimane: «Ho una stima enorme di Lautaro Martinez. Mi ricordo quando l’anno scorso dicevamo che non potesse convivere con Dzeko, invece non è accaduto. Per l’Inter è fondamentale recuperare Brozovic e Lukaku. Sul croato non ho dubbi perché è lui il regista della squadra, su Lukaku ho qualche dubbio legato alla sua condizione fisica. Deve giocare e ritrovare fiducia».