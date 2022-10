FOTO – Il Barcellona schiera in campo i tifosi in vista del ritorno

Il Barcellona esce sconfitto dal big match di San Siro. I blaugrana, attraverso la figura di Xavi, hanno mostrato delle perplessità riguardo all’arbitraggio. Critiche morte già ieri sera. Il club spagnolo sta già pensando al match di ritorno in programma mercoledi prossimo al Camp Nou, chiamando a raccolta i propri “aficionados”

DODICESIMO UOMO IN CAMPO – Il Barcellona ora è costretto ad inseguire. I blaugrana sono fermi a 3 punti nel girone, dopo la sconfitta di ieri sera contro l‘Inter a San Siro. La squadra di Xavi non è riuscita a infrangere il muro nerazzurro, che è riuscito a resistere per 98′. Gli spagnoli, però, stanno già pensando alla sfida di ritorno, che si disputerà mercoledì 13 ottobre in un Camp Nou che si preannuncia infuocato. Il club, con un post sul suo profilo Twitter, ha chiamato il pubblico a raccolta, sottolineando come questo possa rivelarsi letteralmente “il dodicesimo uomo in campo”.

Ecco il post pubblicato dal club Catalano su twitter