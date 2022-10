Xavi come Chiellini, gesto polemico e rischio squalifica per Barcellona-Inter

Xavi non ha preso bene la decisione di non convalidare la rete del possibile pareggio per fallo di mano di Ansu Fati e proprio come Giorgio Chiellini nel 2018, il suo gesto non è passato inosservato all’arbitro e alle telecamere (vedi QUI). Ora il tecnico rischia una squalifica in vista di Barcellona-Inter ma c’è un precedente da tenere in considerazione.

GESTO POLEMICO – Discutibile il gesto di Xavi al gol annullato a Pedri in occasione del possibile pareggio. Il centrocampista aveva approfittato di un’uscita a vuoto di André Onana, spingendo così il pallone in rete. Il VAR, però, ha richiamato l’arbitro segnalando un sacrosanto fallo di mano di Ansu Fati. Il tecnico spagnolo è stato inquadrato dalle telecamere mimando un movimento che ha ricordato tanto Giorgio Chiellini in occasione di Real Madrid-Juventus del 2018 con il famoso “You pay”. Ora Xavi rischia una squalifica in vista di Barcellona-Inter, ma facendo proprio riferimento all’ultimo precedente, in quel caso Chiellini non fu squalificato. Vedremo dunque quale sarà la decisione del Giudice Sportivo.