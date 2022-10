Xavi, bruttissimo gesto al termine di Inter-Barcellona: la ricostruzione – TS

Brutto gesto da parte di Xavi al termine di Inter-Barcellona. Secondo Tuttosport, il tecnico non ha digerito alcune decisioni arbitrali di Vincic

PROTESTE – Non una serata memorabile per il Barcellona di Xavi che esce sconfitto da San Siro. Il tecnico blaugrana, secondo quanto riferito da Tuttosport, a fine gara si è esibito in un brutto gesto nei confronti del quarto uomo: l’ex centrocampista avrebbe infatti mimato il gesto “You Pay” o “venduti” per lamentarsi delle decisioni arbitrali dell’arbitro Vincic e dei suoi assistenti (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino