VIDEO – Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0: gol e highlights. Sempre +3 sull’Inter

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann non conosce difficoltà in Champions League. Con il netto 5-0 sul fanalino di coda Viktoria Plzen i tedeschi si portano a 9 punti nel Gruppo C, dove l’Inter insegue a quota 6 e il Barcellona è ancora fermo a 3. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Bayern Monaco-Viktoria Plzen commentati da Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).