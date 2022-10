Xavi: «Rigore per noi, le immagini parlano chiaro. Arbitro spieghi la scelta!»

Xavi intervistato da Sportmediaset lamenta ancora il presunto calcio di rigore non dato al Barcellona pretendendo l’intervento dell’arbitro.

CASO DUBBIO – Xavi chiede ancora l’intervento dell’arbitro dopo il rigore dubbio in Inter-Barcellona: «Noi abbiamo creato molto come è normale, poi c’è stata come sempre una polemica arbitrale, una vera pena per noi. Credo siano chiare le immagini che riguardano il rigore. Ma sono decisioni che ha preso l’arbitro e dobbiamo accettarle. Dovrebbe parlare l’arbitro, venire qui a spiegare la situazione. Io posso parlare delle mie scelte, non delle sue. Le immagini parlano chiaro».