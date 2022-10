Inter, De Vrij monumentale. Calhanoglu col ‘piede caldo’: le pagelle – TS

L’Inter batte il Barcellona con una prova maiuscola di squadra. De Vrij è monumentale, Calhanoglu da vice-Brozovic non sfigura. Le pagelle secondo Tuttosport

PAGELLE – L’Inter batte il Barcellona e si risolleva dopo un periodo di crisi. A contribuire in maniera decisiva al successo vi è certamente la prova maiuscola della difesa. Per Onana voto 7: il dribbling su Raphinha è da applausi, il salvataggio su Dembele genera boati. Prova monumentale per de Vrij: secondo Tuttosport il centrale olandese annulla Lewandowski, voto 8. Voto altissimo anche per Calhanoglu: il turco determinante sia in fase di non possesso che in fase offensiva. Ha il piede caldo e si vede: scalda le mani a Ter Stegen ad inizio gara per poi trafiggerlo con un destro chirurgico nel finale di tempo. Voto 8

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Stefano Pasquino