Inter-Barcellona 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Barcellona è una vittoria che riscrive i libri di storia della Champions League, almeno per quanto riguarda i nerazzurri. Le statistiche, prima dell’1-0 di ieri sera, erano molto negative ma adesso qualche striscia nera è finalmente interrotta.

DUE – Le partite con la porta inviolata di André Onana, che ha mantenuto i gol subiti a zero in Inter-Barcellona così come aveva fatto nella precedente uscita di Champions League col Viktoria Plzen. Il portiere del Camerun ne ha tante quante Samir Handanovic, che però ha giocato otto partite (tutte quelle di Serie A) contro le sue tre.

SEI – Le volte che Joaquin Correa ha sfidato il Barcellona, le precedenti prima di questa con l’Inter quando era al Siviglia. Il Tucu, nonostante la militanza nella Liga, non era mai riuscito a battere i blaugrana: un pareggio e quattro sconfitte prima di ieri.

DIECI – Le partite di fila in casa senza gol per Lautaro Martinez in Champions League. La serie negativa è cominciata proprio con il precedente Inter-Barcellona, 1-2 il 10 dicembre 2019, dopo che nella precedente gara al Meazza aveva colpito il Borussia Dortmund nel 2-0 del 23 ottobre 2019.

DODICI – Gli anni passati dall’ultima volta che l’Inter aveva battuto il Barcellona. Il precedente è ovviamente indimenticabile, il 3-1 in rimonta nell’andata delle semifinali di Champions League del 20 aprile 2010. Da lì in avanti, contando anche le sfide al Camp Nou, erano arrivate quattro sconfitte e un solo pareggio.

QUINDICI – Le volte che l’Inter ha sfidato il Barcellona, sia in casa sia in trasferta. Questa è la prima volta, su tre vittorie, in cui riesce in aggiunta a non subire gol. Le precedenti circostanze in cui aveva evitato di far segnare i catalani (complici le gare non vinte) era finita 0-0, il 26 febbraio 2003 e il 16 settembre 2009.