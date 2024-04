Inter, il progetto non si ferma. I prossimi due obiettivi – CdS

Il progetto dell’Inter non si ferma affatto con la seconda stella, perché il ciclo continua e due obiettivi nel breve periodo sono stati già fissati. Lo spiega il Corriere dello Sport.

OBIETTIVI – La seconda stella non è la fine di un ciclo vincente in casa Inter. C’è fame di successi e soprattutto c’è l’intenzione di continuare a fare bene così come fatto negli ultimi anni. Sul mercato la dirigenza si sta muovendo a tal proposito, Piero Ausilio ha anticipato proprio due colpi che saranno a breve ufficializzati: Mehdi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli. Assieme a loro si lavora anche su un portiere, su un attaccante e su un difensore centrale. Oltre a ciò la società programma il futuro anche con i rinnovi. Le situazioni di Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono aperte da tempo. Il prossimo obiettivo sarà quello di confermarsi da campioni d’Italia, facendo anche meglio in Champions League rispetto a questa stagione. Non è da dimenticare anche il Mondiale per Club 2025, competizione di altissimo prestigio. Tutto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Steven Zhang: troverà l’accordo con Pimco o dovrà lasciare ad Oaktree? Lo sapremo nei prossimi giorni.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno