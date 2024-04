Zhang, ora i bonus ai giocatori. Le cifre per lo Scudetto – TS

Steven Zhang dovrà pagare ora i bonus Scudetto ai giocatori protagonisti della seconda stella. Su Instagram scherzavano, ma Tuttosport definisce i dettagli della situazione.

PAZZI – La festa dell’Inter tra la sera del derby e la mattina successiva è stata infinita, continuerà anche nel weekend. Su Instagram Hakan Calhanoglu ha guidato la diretta, accompagnato da un Marcus Thuram in versione sciatore e da altri compagni a giro. L’ultimo protagonista è stato Steven Zhang, preso di mira da continue battute in riferimento ai soldi. Come Federico Dimarco gli ha ricordato nella notte di gloria, al presidente ora spetta pagare i bonus Scudetto. 3 milioni di euro saranno divisi tra i giocatori, non in egual maniera però. Non sarà come nell’anno del Triplete, quando Paolo Orlandosi prese quanto Diego Milito. Saranno fatte le dovute differenze, ma tutti verranno premiati per l’obiettivo raggiunto.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati