Pistocchi: «Inter-Barcellona, cose migliori nerazzurre. Fortuna in episodi»

Maurizio Pistocchi ha parlato della vittoria dell’Inter ieri sera contro il Barcellona in Champions League grazie a un gol di Hakan Calhanoglu.

COSE MIGLIORI – Queste le parole su Twitter da parte di Maurizio Pistocchi sulla vittoria dell’Inter ieri sera contro il Barcellona in Champions League. “Le cose migliori della gara dell’Inter sono state il gol dì Calhanoglu, la grande attenzione e la capacità di soffrire da squadra per 98’.E un po’ di fortuna negli episodi: gol annullato a Pedri per mani di AnsuFati, e mani di Dumfries giudicato involontario da arbitro e Var“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi