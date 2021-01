FOTO – Hakimi e la gioia infinita dopo il gol di Roma-inter

Hakimi Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi è tornato a ripescare le emozioni di Roma-Inter. Il marocchino ha pubblicato sui suoi account social una foto della sua esultanza, dopo la rete dell’1-2, decisamente carica di emozione

EROE – Un goal meraviglioso, che Achraf Hakimi fatica a dimenticare. Una parabola caramellata che si stampa sulla traversa e incoccia il palo interno, prima di accomodarsi in rete. Il marocchino ha illuso la sua squadra al 56′ di Roma-Inter, terminata con uno scomodo 2-2 difficile da digerire e da spiegare dopo quanto visto sul terreno di gioco. Ma Hakimi non ha illuso la società, che ha puntato su di lui, in estate, e sta raccogliendo i frutti di un investimento che potrebbe rivelarsi decennale. Non ha illuso neppure i tifosi, che nei momenti di parziale difficoltà, ad inizio campionato, hanno continuato ad incitarlo, intravedendo in lui le stimmate del grande campione.