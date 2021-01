Esposito, scatto Pescara! Contatti in corso con l’Inter: la situazione

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, il Pescara di Roberto Breda avrebbe accelerato per il prestito di Sebastiano Esposito. Come riportato poco fa, i biancazzurri sono sempre stati in pole per il classe 2002, ma l’Inter stava vagliando tutte le ipotesi sul tavolo

PISTA CALDA – Il Pescara del presidente Daniele Sebastiani ha messo la freccia per Sebastiano Esposito. Secondo Alfredo Pedullà, il club biancazzurro, alla disperata ricerca di una punta, avrebbe bruciato la concorrenza e ottenuto il gradimento del calciatore. Dopo la fine del prestito alla SPAL, l’Inter si era presa tutto il tempo necessario per ridisegnare il percorso di crescita del classe 2002, che adesso sembra vicinissimo all’approdo in Abruzzo.