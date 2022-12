FOTO − Gosens si congratula con Dumfries e scherza: «Sorridi un po’»

Dumfries è stato il vero protagonista di Olanda-Stati Uniti. Gara finita 3-1 con il laterale dell’Inter autore di due gol e un assist. Premiato anche MVP del match. L’altro nerazzurro Gosens si congratula e ironizza

SI SCHERZA − Denzel Dumfries vince e convince in Olanda-Stati Uniti. Gara incredibile del laterale dell’Inter che ha messo a referto due assist e un gol. Premio MVP meritatissimo. Su Instagram, simpatico siparietto con l’altro esterno nerazzurro, Robin Gosens. Il tedesco ha pubblicato una storia ironizzando sulla faccia dell’olandese in posa con il premio. Solita serietà e mai un sorriso. Il post: «Oh broo, hai vinto, hai fatto due assist, hai segnato un gol e vinto il premio MVP. Fallo un sorriso per favore».

Adesso l’Olanda aspetta la vincente del match fra Argentina e Australia.