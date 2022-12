Palmeri: «Dumfries 3 USA 1, travolgente. Difficile ricordare al Mondiale…»

Devastante Dumfries in Olanda-USA, due assist e un gol per il giocatore dell’Inter. Palmeri elogia l’esterno ritenendo quasi unica nella storia la sua prestazione al Mondiale

TRAVOLGENTE − Tancredi Palmeri per Sportitalia entusiasta per la prestazione di Dumfries in Olanda-Usa: «Dumfries 3 Stati Uniti 1. L’esterno offensivo dell’Inter è stato travolgente in una maniera che è difficile ricordare da parte di un terzino in una partita del Mondiale a eliminazione diretta. Due assist creati dal nulla, un gol quello decisivo e segnato nel momento più complicato. Dopo il 2-1 l’Olanda aveva parcheggiato l’autobus. Oltre agli assist e al gol due reti salvate. Olanda all’italiana».