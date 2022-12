De Vrij, l’Olanda vince ma il campo è lontano. Segnali dal Ct van Gaal?

L’Olanda vince ancora e arriva ai quarti di finale dei Mondiali. 3-1 contro gli Stati Uniti con Denzel Dumfries totale protagonista, mentre l’altro giocatore dell’Inter Stefan de Vrij è partito nuovamente dalla panchina. Le scelte di van Gaal sono un segnale?

SEGNALI – L’Olanda vince nuovamente contro gli Stati Uniti per 3-1 e passa gli ottavi di finale dei Mondiali. Louis van Gaal ottiene il suo undicesimo risultato utile nella competizione e manda segnali importanti a Simone Inzaghi. Stefan de Vrij parte ancora dalla panchina e non gioca neanche un minuto nel quarto match della sua nazionale. Mentre de Ligt viene fatto entrare dopo il minuto 90, il difensore dell’Inter rimane ancora a guardare. Sicuramente lo stato di forma del centrale nerazzurro sta influendo, così come la solidità della linea a 3 dell’Olanda. Timber, Ake e van Dijk stanno dimostrando di meritare il posto a suon di ottime prestazioni. Sono i veri e propri baluardi della formazione schierata da van Gaal. De Vrij può solo guardare e gioire dei successi ottenuti dai suoi compagni.

CALO – Il calo fisico e tecnico di Stefan de Vrij è evidente ormai da un anno e mezzo. Le sue prestazioni non sono le stesse, il miglior difensore della Serie A del 2020 è un lontano parente. A partire dal ritorno di Simone Inzaghi il difensore non ha più garantito sicurezza alla retroguardia, subendo spesso la velocità dei suoi avversari. Le difficoltà di de Vrij sono un problema per l’allenatore piacentino, che riceve segnali anche dal Qatar. 0 minuti in 4 partite con l’Olanda, il pensiero di Louis van Gaal sul difensore dell’Inter è chiaro (vedi articolo). La situazione per de Vrij sarà la stessa a Milano a partire da gennaio?