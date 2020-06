FOTO – Eriksen suona la carica e avverte i tifosi dell’Inter

Christian Eriksen è desideroso di tornare a giocare il prima possibile. Per dare una svolta alla sua stagione, e a quella dell’Inter. Nella seconda parte della stagione nerazzurra, il danese è chiamato a diventare il direttore dell’orchestra di Antonio Conte. Una responsabilità che l’ex Tottenham non rifugge: ecco la foto dall’allenamento odierno.

CONCENTRAZIONE – I primi due mesi con la maglia dell’Inter sono stati in chiaroscuro per Christian Eriksen. Arrivato a fine gennaio dopo un’estenuante trattativa, l’ex Tottenham è stato inserito gradualmente da Antonio Conte. L’adattamento al calcio italiano non è mai immediato, soprattutto a stagione in corso. E a influire c’è anche la tattica del tecnico dell’Inter. Trequartista classico, Eriksen sembra non potersi inserire organicamente nel 3-5-2 amato da Conte. Una noia meramente pretestuosa, visto che l’allenatore sta approfittando di questa seconda preparazione anche per lavorare a nuovi piani gara per i suoi. La sensazione è che, complici anche gli infortuni fisici di Stefano Sensi, Eriksen troverà molto più spazio nella fase finale di questa stagione, piazzandosi nella sua zona preferita, al centro della trequarti. E il danese è sempre più carico in vista del ritorno in campo. Pochi minuti fa ha condiviso una foto dall’allenamento odierno, accompagnata da un grido di battaglia piuttosto semplice: “Siate pronti!”.