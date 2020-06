Lukaku-Lautaro Martinez: l’Inter si affida alla coppia dei sogni per il rush finale

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono la coppia dei sogni dell’Inter 2019/20. Autori di 39 reti complessive fino a qui, sono già tra le migliori coppie gol della storia nerazzurra. Conte dovrà affidarsi a loro per ripartire alla grande e tentare l’assalto a (almeno) un trofeo.

COPPIA DEI SOGNI – Il 27 novembre 2019 è la serata che sancisce la definizione con cui sono ora noti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nella vittoria esterna contro lo Slavia Praga, il 9 e il 10 dell’Inter hanno suonato uno spartito perfetto. Una sinfonia quasi operistica, fatta di acuti soavi e percussioni perforanti. Ed è la terza rete, valida per l’1-3 finale, a confermare la sintonia perfetta della “coppia dei sogni”. Assist di Lukaku di pregevolissima fattura, e girata potente in rete del Toro. Un’intesa nata organicamente giorno dopo giorno, che ha portato i due attaccanti a siglare complessivamente 39 delle 69 reti interiste. Ed è ancora a loro che Antonio Conte si affiderà nella prossima ripresa, con la speranza che le voci di mercato che vogliono Lautaro Martinez vicino al Barcellona non distraggano il numero 10 dagli obiettivi stagionali.

ALTRO STIMOLO – Un ulteriore stimolo per la coppia Lukaku-Lautaro Martinez proviene dalla storia dell’Inter. Analizzando il ruolino di marcia delle coppie di attaccanti nerazzurri degli ultimi 30 anni, LuLa sono in scia per un piazzamento tra le migliori in assoluto. Se arrivassero altre 11 reti, la coppia dei sogni salirebbe in vetta, affiancando Adriano e Obafemi Martins, che nel 2004/05 chiusero la stagione con 50 reti in due. Seguono Samuel Eto’o e Giampaolo Pazzini, fermatisi a 48 reti nel 2010/11. Il podio è poi chiuso ancora dal camerunense, stavolta in coppia con Diego Milito: nell’anno del Triplete segnarono 46 reti in due.