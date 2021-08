FOTO – Dumfries sorridente alla firma in sede. Pronto a stupire

L’Inter ha ufficializzato sabato i due nuovi acquisti, Edin Dzeko (vedi articolo) e Denzel Dumfries. Per il bosniaco già una presenza e un gol contro la Dinamo Kiev in amichevole con l’olandese invece che aspetta di assaggiare il campo. A San Siro contro il Genoa sarà in panchina, pronto a subentrare.

SORRISI – Ieri Dumfries si è auto prodotto il video di presentazione all’Inter dove ripercorre le tappe della sua carriera ricordando e ringraziando l’Olanda. Ora l’esterno è pronto per questa grande avventura e che sia felice lo si è potuto capire dai sorrisi e dalla disponibilità mostrata al suo arrivo a Milano sia dai sorrisi arrivati alla firma del contratto. L’Inter ha pubblicato infatti il momento in cui Dumfries si unisce alla famiglia nerazzurra dopo aver firmato il contratto in sede a Milano.

