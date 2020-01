FOTO – De Vrij suona la carica: “Grande inizio del 2020”

Stefan de Vrij inanella l’ennesima ottima prestazione della sua seconda stagione con l’Inter. Nonostante lo svarione collettivo in occasione dell’1-2 di Arkadiusz Milik, l’olandese ha rialzato la testa, guidando la difesa con la solita leadership silenziosa. Ecco il suo messaggio per celebrare la vittoria di Napoli.

CHI BEN COMINCIA – Stefan de Vrij si unisce alla gioia dei compagni e festeggia la vittoria che inaugura il 2020 dell’Inter. Altra ottima prestazione per l’olandese (arrivato a 16 presenze in campionato), che a Napoli sbanda solo in occasione dell’unico gol subito. Un errore non direttamente imputabile a lui, visto il generico posizionamento sbagliato dai compagni. Escluso quel momento, de Vrij ha guidato la difesa in modo egregio, rimbalzando i timidi attacchi del Napoli. Ruolo di leader in cui, contro l’Atalanta (sabato 11 gennaio alle 20.45), sarà affiancato da Diego Godin, vista la squalifica del diffidato Milan Skriniar. Nel suonare la carica dopo i 3 punti di ieri, il difensore usa la stessa essenzialità che si intravede negli interventi con cui ferma gli avversari. Uno stile diretto, pulito, privo di inutili fronzoli. Questo il messaggio pubblicato da de Vrij per celebrare la prima vittoria dell’Inter a Napoli dal 1997: “Grande inizio del 2020💪⚫️🔵 #napoliINTER #1-3″.